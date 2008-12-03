Блохіна звільнили під час банкету

Екс-тренер російського клубу ФК "Москва" Олег Блохін був звільнений зі своєї посади на банкеті з нагоди закінчення сезону. Про це Блохін розповів в інтерв`ю "Спорт-Експрес".

"Офіційно про звільнення мені заявили в середу на банкеті команди з нагоди закінчення сезону. Непростий, м`ягко кажучи, сезон залишився позаду. Приходиш на банкет, щоб з хлопцями і їх близькими відзначити закінчення чемпіонату, і тут на тобі - ви звільнені", розповів Блохін.

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