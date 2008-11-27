У "Шахтарі" нічого не знають про перехід Луческу до "Галатасараю"

У Футбольному клубі «Шахтар» (м.Донецьк) спростували інформацію про те, що головний тренер донецької команди Мірча ЛУЧЕСКУ вже підписав контракт з турецьким футбольним клубом «Галатасарай» (м.Стамбул).

Як повідомив кореспондентові УНІАН керівник прес-служби ФК «Шахтар» Руслан МАРМАЗОВ, «зараз Мірча ЛУЧЕСКУ є тренером донецького «Шахтаря» і контракт його розрахований до літа наступного року». За його словами, «щоб підписати новий контракт, М.ЛУЧЕСКУ треба, щонайменше, розірвати нинішній контракт». «Я вважаю, що це (підписання нового контракту з якоюсь іншою футбольною командою – УНІАН) неможливе зараз. Я підозрюю, що це неможливо юридично», - сказав Р.МАРМАЗОВ.

Так він прокоментував інформацію, яка з`явилася на сайті «Терикон» з посиланням на турецьке видання «Fotomac». У цьому виданні написали, що М.ЛУЧЕСКУ вже підписав попередній контракт, згідно з яким він очолить ФК «Галатасарай» у січні наступного року і одержуватиме по 1,5 млн. євро на рік.

«Щодня мені доводиться відповідати на 3-4 питання такого характеру, пов`язані з найрізноманітнішими командами. Вчора з абсолютною впевненістю телефонували з Азербайджану, що він (М.ЛУЧЕСКУ – УНІАН) починає працювати в команді «Хазар - Лянкяран», - іронічно підсумував Р.МАРМАЗОВ.