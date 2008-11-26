Результати матчів Ліги Чемпіонів

Закінчилися матчі п`ятого туру групового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА в групах E-G:

Група E Вільярреал - МЮ 0:0

Ольборг - Селтік 2:1 (Кака 73, Колдвелл 87 автогол - Робсон 53)

У МЮ і Вільярреала - по 9 очок, у Ольборга - 5, у Селтіка - 2.

Група F

Баварія - Стяуа 3:0 (Клозе 57, 71, Тоні 61)

Фіорентина - Ліон 1:2 (Джилардіно 45 - Макун 15, Бензема 27)

У Баварії і Ліона – по 11 очок, у Фіорентини - 3, у Стяуа - 1 очко.

Група G Фенербахче - Порту 1:2 (Казим-Річардс 63 - Лопес 19, 28)

Арсенал - Динамо 1:0 (Бендтнер 87)

У Арсеналу - 11 очок, у Порту - 9, у Динамо - 5, у Фенербахче - 2 очки.

Група H Зеніт - Ювентус 0:0

БАТЕ - Реал 0:1 (Рауль 7)

У Ювентуса 11 очок, у Реала - 9, у Зеніта - 5, у БАТЕ – 2 очки.

Нагадаємо, що завтра відбудуться матчі в групах A-D (у дужках очки)

Група А. Бордо (6) - Челсі (7), Клуж (4) - Рома (6)

Група B. Анортосіс (5) - Вердер (3), Інтер (8) - Панатінаїкос (4)

Група C. Шахтар (3) - Базель (1), Спортінг (9) - Барселона (10)

Група D. Атлетіко (8) - ПСВ (3), Ліверпуль (8) - Марсель (3)