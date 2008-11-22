Результати 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар і Металіст - у виграші

Закінчилися сьогоднішні три матчі 16-го туру Чемпіонату України з футболу Шахтар - ФК Львів 2:0 (Гай 52, Адріано 60) Металіст - Зоря 2:1 (Ганцарчик 8, Фомін 42, - Цимакурідзе 52 пен.) Металург З - Кривбас 0:0 Матчі Арсенал - Чорноморець, Карпати - Металург Д, Ворскла - ФК Харків, Дніпро - Таврія відбудуться 23 листопада, а Іллічівець - Динамо 5 грудня.

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