Геррі Бін перевіряє Донецьк

У Донецьку відбулася презентація міста як кандидата на проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Сьогодні в Донецьку відбулася презентація міста як кандидата на проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, на презентації були присутні шестеро членів комісії УЕФА. Україну і Донецьк представляли президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, виконавчий директор виконавчої дирекції Євро-2012 Федерації футболу України Іван ФЕДОРЕНКО, голова Донецької облради Анатолій БЛИЗНЮК і мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Мер Донецька розповів членам комісії УЕФА про місто, після чого гостям був продемонстрований відеофільм з детальною розповіддю про інфраструктуру міста, його економічний і соціальний потенціал, а також можливості щодо проведення великих масових заходів різного рівня.

Після презентації член комітету змагань національних збірних УЕФА Геррі БІН заявив, що відеофільм дає дуже повну картину і в ньому відображені "навіть ті аспекти, про які ми самі не думали".

Г.БІН запитав у мера Донецька, чи реалізовуватиме місто всі плани у випадку, якщо Україна не одержить права на проведення чемпіонату.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО відповів, що "більшість проектів, які були позначені на презентації, сьогодні вже реалізується".

"Проекти, які ми представили, пов`язані не тільки з Чемпіонатом Європи 2012 року, але й з розвитком Донецька, нашим прагненням зробити його інвестиційно-привабливим. Ми будуємо красиве європейське місто. Сьогодні будується стадіон на 50 тисяч місць, завершені і затверджені проекти з реконструкції аеропорту, в 2008-2012 роках у місті будуть реконструйовані діючі і побудовані нові готелі", - розповів О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

У свою чергу, Г.СУРКІС назвав презентацію "всеосяжною і блискучою". Він висловив упевненість, що "через декілька років ми побачимо тут абсолютно нове місто". "З вдосконаленою інфраструктурою, новими готелями, аеропортом і прекрасними дорогами", - наголосив Г.СУРКІС.

На закінчення презентації кожному делегату УЕФА О.ЛУК’ЯНЧЕНКО вручив сувеніри – книгу про місто, електронну версію відеофільму, показаного на презентації, а також кришталеву троянду – символ Донецька.