Володимира Кличка визнали суперчемпіоном

На 21-му щорічному з`їзді WBO (Всесвітня боксерська організація) були названі кращі спортсмени і промоутери року за версією цієї організації. Український важкоатлет Володимир Кличко удостоївся звання "Суперчемпіона". Переможців у кожній номінації визначав виконавський комітет WBO. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на Fightnews.

"Боксером року" WBO визнала валлійця Джо Кальзаге, який недавно переміг Ріючі Джонса-младшего. "Боєм року" названий поєдинок Кальзаге з Міккелом Кесслером. Кращим промоутером року став Боб Арум.

"Суперчемпіоном", разом з Кличком-молодшим, оголосили американця Келлі Павлік, який володіє титулами чемпіона світу за версією WBO і WBC (Всесвітня боксерська рада) у вазі до 72,6 кілограма.

Володимиру Кличку належать титули чемпіона світу за версіями IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO. 13 грудня 2008 року українець зустрінеться на рингу з американцем Хасимом Рахманом.