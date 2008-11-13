Федерація футболу згадала про школярів 1-3 класів

На замовлення Федерації футболу України фахівцями розроблена навчальна комп’ютерна програма зі шкільного футболу для 1-3 класів “Футбол – джерело здоров’я”, яка з наступного року буде розповсюджуватися у середніх школах.

Як передає кореспондент УНІАН, презентація програми відбулася сьогодні в рамках семінару «Стан та перспективи розвитку шкільного футболу», організованого Міносвіти, Мінсім’ї і спорту та ФФУ.

За словами автора програми Володимира ВАНДЖУРА, вона розроблена на основі програми фізкультури для 1-3 класів ЗОШ і призначена не тільки для вчителів шкіл, а й для учнів, студентів педагогічних навчальних закладів та взагалі для всіх, хто професійно чи на любительському рівні займається футболом.

Загалом програма має простий інтерфейс і дозволяє легко орієнтуватися при виборі необхідного розділу чи пункту меню. Навчальний матеріал поділено на три розділи – перший, другий, третій, які відповідають року навчання в школі (1-й клас, 2-й, 3-й).

Далі для кожного класу передбачено відповідні фізичні вправи, що розвивають фізичні якості дітей, методичні рекомендації з їх виконання, малюнки та відео з поясненням, заходи безпеки та типові помилки і шляхи їх виправлення. Як наголосив В.ВАНДЖУРА, “будь-яку вправу чи елемент її виконання краще один раз побачити, ніж сто разів почути – і саме це програма дозволяє зробити”.

Крім футболу, новий посібник містить матеріал про інші ігри, передбачені шкільною програмою, з яких також надаються правила, техніка виконання прийомів та тактика гри. І всі елементи мають відеосупроводження.

Програма також містить інформацію про заняття з гімнастики, легкої атлетики, плавання та інших видів навчальних занять з фізкультури у 1-3 класах.

Для вчителів окремо розроблено розширені план-конспекти на кожне заняття з необхідними схемами та малюнками, які вже не потрібно писати, а можна лише роздрукувати.

В.ВАНДЖУРА повідомив, що програма вже затверджена Міністерством освіти і науки України і з наступного року буде в кожному регіоні.