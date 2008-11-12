Результати 1/4 Кубка України з футболу

До півфіналу проходять ...

Закінчилися сьогоднішні матчі однієї четвертої Кубка України з футболу Таврія - Металіст 1:2 (Ковпак 84 - Зезе 53, Тришович 79) Сталь - Динамо 1:4 (Сабліч 54 автогол - Чернат 14, 27, Ярмоленко 36, 90+2) Металлург Д - Ворскла 0:1 (Кравченко 4) Нагадаємо, що вчора відбувся матч Олександрія - Шахтар 1:2 (Казанюк 40 - Селезньов 32 пен., Гладкій 90+2)

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