Абрамович змушений економити на Челсі

Власник англійського футбольного клубу "Челсі"российский мільярдер Роман Абрамович вимушений економити на своєму клубі через світову економічну кризу, повідомляє агентство Reuters з посиланням на одного з керівників "Челсі".

"Зважаючи на фінансову кризу Роман Абрамович натис на фінансові гальма і попросив нас значно урізати витрати", - цитує видання слова глави відділу з підбору гравців Френка Арнесена. Відомо, що клуб вже "значно скоротив частину персоналу з-поміж скаутів (людей, які відшукують потенційних гравців для клубу) і зменшив витрати на інші заходи". За даними газети Guardian, з клубу були звільнені 15 з 25 осіб відділу з підбору гравців. З моменту придбання "Челсі"в 2003 році, Абрамович "влив"у футбольний клуб сотні мільйонів фунтів стерлінгів. За декілька останніх років він не тільки розрахувався з величезними боргами клубу, але і витратив значні кошти на придбання нових гравців і розвиток інфраструктури клубу. Відомо, що лондонська команда поки не приносить її власникові прибутків. При цьому британські ЗМІ вважають, що "Челсі"для Абрамовича всього лише хобі а не "ділове вкладення", повідомляє РІА “Новости”.