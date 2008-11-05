Ужгород подав заявку на проведення Олімпійських ігор

Ужгород подав заявку на проведення на його території Дитячих олімпійських ігор у 2012 році.

Про це сьогодні повідомив УНІАН речник Ужгородської міської ради Олег ПОДЕБРІЙ.

За його словами, для того, щоб ознайомитися з можливостями Ужгорода, його ресурсами для проведення Ігор до міста приїхав Генеральний секретар Дитячих олімпійських ігор Ричард СМІТ.

Разом з Ужгородом право на проведення цих змагань виборюватимуть ще близько десяти міст із країн Євросоюзу. Переможець має бути названий уже наступного року Міжнародним дитячим олімпійським комітетом в Афінах.

«Ричард СМІТ під час зустрічі з мером Ужгорода Сергієм РАТУШНЯКОМ та іншими представниками міської влади розповів, що повинен оцінити інфраструктуру, потенціал міста, чи зможе воно прийняти доволі значну кількість учасників – понад 2,5 тисячі осіб. За словами пана СМІТА, це ознайомчий візит, так само він планує відвідати інших претендентів», – сказав О.ПОДЕБРІЙ.

За його словами, у Дитячих олімпійських іграх у 2012 році візьмуть участь представники щонайменше 60 країн світу.

“Найважливішим у цих змаганнях є надання можливості країнам культурного обміну. Змагання проходять упродовж трьох днів. Місто, яке приймає учасників змагань, зобов’язане організувати ці ігри й забезпечити місце проживання, транспорт, харчування та охорону”, - сказав на прес-конференції Р.СМІТ.

У свою чергу мер міста С.РАТУШНЯК зазначив, що Ужгород має добрі шанси на перемогу.

Для проведення Дитячих олімпійських ігор, за словами О.ПОДЕБРІЯ, в Ужгороді необхідно провести цілий комплекс підготовчих робіт – починаючи з поліпшення транспортної інфраструктури і закінчуючи спортивною, тобто забезпеченням належного стану стадіонів, спортивних комплексів. «Ужгород має непогані шанси на проведення таких ігор, тим більше, що вже має досвід – місто приймало такі змагання у 1990 році», – зазначив О.ПОДЕБРІЙ,

За попередніми підрахунками фахівців Ужгородської міської ради, на підготовку до проведення змагань Ужгороду необхідні 3 мільйони доларів.

У заявку Ужгорода на проведення Ігор, яку подано до комітету Дитячих олімпійських ігор, включено проведення змагань з семи видів спорту: легкої атлетики, плавання, великого тенісу, фехтування, дзюдо, художньої гімнастики, пляжного волейболу.