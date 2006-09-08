Даріо Срна вибачився за ”невеличку бійку” в нічному клубі

Гравець донецького "Шахтаря" та збірної Хорватії Даріо СРНА вибачився перед тренерами і футболістами обох команд за скандальну поведінку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК "Шахтар", про це розповів сам футболіст під час зустрічі з журналістами на тренувальній базі клубу.

"Я зробив помилку разом із ОЛІЧЕМ і БАЛАБАНОМ… Я б хотів ще раз вибачитися перед футболістами і тренером Хорватії", - сказав Д.СРНА.

На запитання журналістів, яку саме провину він зробив, Д.СРНА відповів ухильно: "Що зроблено, то зроблено… Ми пішли в кафе… Тому я нічого не говорю, крім того, що припустився помилки і був неправий".

На запитання, яке покарання він поніс, гравець "Шахтаря" повідомив, що як гравець збірної він пропустив одну гру національної команди й оштрафований на 2 тис. євро.

Як повідомляли ЗМІ, разом із колегами по національній команді Івіцей ОЛІЧЕМ і Бошко БАЛАБАНОМ Д.СРНА в ніч з 2 на 3 вересня побешкетував в одному з нічних клубів Загреба, влаштувавши невеличку бійку.