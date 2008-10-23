Луческу: «Спортинг» не заслужив цю перемогу

Наставник «Шахтаря» Мірча Луческу на післяматчевій прес-конференції так охарактеризував гру з «Спортингом» (0:1 на користь португальців):

"Це поразка, яка не робить мені честі. Напевно, вони — «Спортинг» — не заслужили сьогодні цю перемогу. За великим рахунком, вони, окрім того напівмоменту, не створили нічого. Як завжди, використовували нашу неуважність і незібраність при виконання стандартних положень. Певна річ, спіймали нас: досвідчений Дерлей зіграв п`ятою, а Лієдсон забив гол. Ми не діяли так, як повинні були, щоб перемогти. Найдивовижніше для мене те, що ми програли більшість єдиноборства, особливо у середині поля. Погано виходили з оборони, погано контролювали м`яч. Був якийсь страх. Чесно кажучи, я не чекав, що два центральні захисники вийдуть на полі з таким страхом. Причому обидва — гравці національної збірної. Почали грати зовсім не в нашу гру цими довгими передачами. Зрозуміло, якби ці передачі підбиралися в зоні оборони суперника. Але цього теж не відбувалося. «Спортинг» був агресивнішим у середині поля, з боку їх півзахисників були сміливіші дії, ніж у нас. Йшлося про те, що перевагою володітиме та команда, яка більше виграє єдиноборства, особливо у середині поля. На жаль, нашої переваги в цьому сьогодні не було.

Почали дуже добре. У перші хвилини заробили фол, але власне удар цей ми використали невдало. А після цього гра перейшла в русло, зовсім не властиве нам. Грали у футбол, який більше підходив «Спортингу». Їм було дуже легко нас «читати». Я не задоволений виходом Вілліана, а особливо Гладкого. Він повинен зрозуміти, що його вважають перспективним гравцем в українському футболі, і кожна хвилина в Лізі чемпіонів повинна бути для нього на вагу золота. Це потрібно використовувати. Треба, напевно, брати приклад з Лієдсона і Дерлея — вони пресингували впродовж всієї гри. Зрозуміло, в цих умовах залишається лише одне — обігравати «Спортинг» на виїзді. Не можна сказати, що це нездійсненне завдання. «Спортинг» не показав, що він сильніший за нас. Але єдину фатальну помилку, допущену нами, вони використали».

Прес-служба ФК «Шахтар»