Михайличенко відповість Вороніну

Головний тренер збірної України коментувати вислови Андрія Воронінапро своє перебування в збірній поки не поспішає.

За словами прес-аташе команди Юрія Малишева, за два тижні Олексій Михайличенко обов`язково дасть прес-конференцію, на якій він не лише підіб’є підсумки виступу збірної в нинішньому році, але і обов`язково розповість про те, кого і в якій ролі він бачить у національній збірній надалі.

"Я не думаю, що відносини між тренером і гравцем потрібно з`ясовувати через пресу. Хай вони трохи заспокояться. І через деякий час обов`язково в спокійній обстановці поговорять і розставлять всі крапки над "i", - заявив прес-аташе збірної України.

Football.ua