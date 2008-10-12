Пітер про Кличка: великий чудовий боксер переміг хорошого маленького

Екс-чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі нігерієць Семюел Пітер, який поступився напередодні своїм титулом українцеві Віталієві Кличку, прокоментував підсумки бою.

«Віталій – великий чемпіон. Думаю, що Кличко зміг закріпитися на великому рингу після чотирирічної паузи. Нинішній поєдинок вийшов таким, як і передбачалося: великий чудовий боксер переміг хорошого маленького. Кличко тримав дистанцію, працював джебами, аперкотами, бив правою.

Кличко володів ініціативою, а я, маленький боксер, не зміг порвати дистанцію. З боку могло здатися, що бій йшов у невисокому темпі. Проте Кличко багато комбінував і демонстрував справжню боксерську майстерність. Я прагнув скоротити дистанцію і підвищити темп, але Віталій мене до себе не підпускав, сповна використовуючи свої фізичні переваги», – сказав Пітер.

Spоrts.ru