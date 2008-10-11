Закінчився матч Україна - Хорватія

Закінчився перший сьогоднішній матч групового етапу Чемпіонату світу з футболу в групі 6.

Україна - Хорватія 0:0.

Таким чином, після трьох турів Англії має абсолютні 9 очок, Україна - 7, Хорватія - 4, Білорусь і Казахстан - по 3 очки (у Білорусі зіграно 2 гри, у Казахстану - 4), Андорра очок ще не має.

Хорватія і Андорра, Білорусь і Англія зіграють 15 жовтня, а в України найближчий матч ЧС-2010 - тільки навесні: 1 квітня на полі збірної Англії.