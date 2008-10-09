Семюел Пітер вирвав чемпіонський пояс з рук Кличка і втік

Нігерійський боксер Семюел Пітер назвав українця Віталія Клічко шахраєм напередодні поєдинку за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Fightnews.com.

Під час недавньої фотосесії боксерів Кличка і Пітера позували з чемпіонським поясом, який нині належить нігеріцеві, коли раптом Семюел агресивно вирвав пояс з рук опонента і втік. За словами Віталія, існувала домовленість, що вони разом передадуть чемпіонський пояс президентові WBC Хосе Сулейману.

Проте у Пітера інша версія: "Кличко намагався забрати мій пояс з моїх рук, але я вирвав його. Це мій пояс! А він шахрай (phony), який намагається клеїти жарти з моєю кар`єрою і моїм життям. У суботу я звільню всіх від нього!" - заявила нігерієць.

Український боксер, не звертаючи уваги на подібні вислови, повідомив, що він повністю готовий до бою.

"Я бився за титул двічі, обидва рази вигравав. Утретє перемога знову буде за мною. Швидко все дізнаються, хто насправді є чемпіоном за версією WBC. Я у відмінній формі, моя підготовка пройшла ідеально", - сказав Кличко-старший, який востаннє виходив на ринг у грудні 2004 року.

Найближчої суботи, 11 жовтня, український боксер в Берліні посперечається за титул з Пітером - чемпіоном світу за версією WBC. Кличко-старший - почесний чемпіон за версією WBC, і цей статус дозволив йому кинути виклик чинному володареві титулу.