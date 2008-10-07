Шовковський прагне повернути собі перше місце

Перед відбірковим поєдинком ЧС-2010 з хорватами воротар української збірної Олександр Шовковський розповів, як, на його думку, слід грати з підопічними Біліча.

«По-перше, як грати з хорватами нам показали англійці. А, по-друге, ми повинні розраховувати, перш за все, на свої сили. Потрібно добре попрацювати, знайти слабкі сторони суперника і зіграти на цьому. У нас достатньо сильна команда, яка може вирішити це завдання», - відзначив голкіпер.

Як відомо, Олександр Шовковський втратив місце в основі Динамо. На запитання журналістів, чому це сталося і що потрібно зробити, щоб повернутися в склад, воротар відповів:

«Потрібно краще працювати. В принципі, хочу сказати, що мене це не влаштовує. Але на сьогодні Стас (Богуш - ред.) показує дуже хорошу гру. Йому дали шанс і він його використовує. А я тренуюся, працюю і прагну повернути собі перше місце».

Хто захищатиме ворота синьо-жовтих в найближчому поєдинку поки невідомо. Шовковський не виключає, що це може бути Богуш.

«Це вирішуватиме головний тренер. Адже кожен гравець, який приїхав в збірну, може зайняти одне з 11-ти місць в стартовому складі. А кому грати - вирішить тренерський штаб», - резюмував динамівець.

Відбірковий матч Чемпіонату світу з футболу 2010 Україна – Хорватія відбудеться у суботу 11 жовтня в Харкові на стадіоні "Металіст". Початок о 20:00. Пряма трансляція на телеканалі «Україна».

За матеріалами Football.ua