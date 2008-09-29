Підсумки 6-го туру англійської Прем'єр-ліги

Лідери чемпіонату - Челсі і Ліверпуль

У суботу і неділю пройшли матчі 6-го туру англійської Прем`єр-ліги. Віган - Манчестер Сіті 2:1 (Валенсія 16, Закі 33 пен. - Компані 22) Портсмут - Тоттенхем 2:0 (Дефо 33 пен., Крауч 67) Евертон - Ліверпуль 0:2 (Торрес 59, 62) Астон Вілла - Сандерленд 2:1 (Ешлі Янг 17, Кар’ю 33 - Сіссе 10) МЮ - Болтон 2:0 (Роналду 60 пен., Руні 77) Міддлсбро - Вест Бромвіч 0:1 (Олссон 53) Ньюкасл - Блекберн 1:2 (Оуен 51, пен. - Самба 31, Санта Крус 41) Сток Сіті - Челсі 0:2 (Босінгва 36, Анелька 77) Фулхем - Вест Хем 1:2 (Мерфі 59 пен. - Коул 43, Етерінгтон 45) Арсенал - Халл Сіті 1:2 (Фабрегас 50 - Джеованні 62, Кузен 66) Лідери чемпіонату: у Челсі і Ліверпуля - по 14 очок, у Астон Вілли - 13, у Арсенала і Вест Хема - по 12.

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