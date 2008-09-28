Шева чекає не дочекається міланського дербі

Андрій Шевченко з нетерпінням чекає чергового міланського дербі.

Українець забив 14 голів в 15-ти міланських дербі, включаючи півфінал Ліги Чемпіонів 2005-го року.

“Я щасливий знову зануритися в атмосферу дербі", розповів Шевченко телеканалу Sky Italia .

“Чи вийду я на поле? Це треба питати у тренера. Я всього лише насолоджуюся теплим прийомом уболівальників, які завжди мотивують мене і дарують упевненість в собі.”

Football.ua