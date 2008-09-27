Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар зміг відняти очко у Металурга

Закінчилися сьогоднішні матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу ФК Львів - Чорноморець 0:2 (Васкес 73, Коритько 78) Шахтар - Металург Д 1:1 (Ілсіньо 50 - Димитров 89) Металіст - Ворскла 3:1 (Джексон 10, 84 пен., Слюсар 21 - Цуррі 26) Таврія - ФК Харків 1:1 (Ковпак 90, пен. - Гунчак 46) Нагадаємо, що вчора Динамо виграло у Кривбаса 3:0. Завтра тур закінчиться матчами Зоря - Карпати, Іллічівець - Арсенал, Дніпро - Металург З.

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