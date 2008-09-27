Результати 9-го туру Чемпіонату України з футболу
21:20, 27 вересня 2008Спорт
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Шахтар зміг відняти очко у Металурга
Закінчилися сьогоднішні матчі 9-го туру Чемпіонату України з футболу
ФК Львів - Чорноморець 0:2 (Васкес 73, Коритько 78)
Шахтар - Металург Д 1:1 (Ілсіньо 50 - Димитров 89)
Металіст - Ворскла 3:1 (Джексон 10, 84 пен., Слюсар 21 - Цуррі 26)
Таврія - ФК Харків 1:1 (Ковпак 90, пен. - Гунчак 46)
Нагадаємо, що вчора Динамо виграло у Кривбаса 3:0.
Завтра тур закінчиться матчами Зоря - Карпати, Іллічівець - Арсенал, Дніпро - Металург З.
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