Кубок УЄФА перейменували на Лігу Європи УЄФА
Платіні вважає, що це піде на користь
Виконком Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) на своєму сьогоднішньому засіданні у французькому місті Бордо прийняв рішення про зміну назви Кубка УЄФА, який із сезону 2009/10 називатиметься Ліга Європи УЄФА, повідомляється на сайті uefa.com.
На груповій стадії у змаганнях братимуть участь 48 команд, причому клуби з кожним із противників зустрічатимуться не один раз, як нині, а двічі: вдома і на виїзді.
Турнір також отримає новий логотип та візуальне оформлення.
На переконання президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, ці зміни підуть на користь турніру, а новий формат підвищить інтерес до змагань та надасть імпульсу для Ліги УЄФА.
Рішення про зміну формату змагань було прийняте в грудні 2007 року на засіданні Виконавчого комітету УЄФА. Сьогодні це рішення було офіційно затверджено.