Кубок УЄФА перейменували на Лігу Європи УЄФА

Виконком Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) на своєму сьогоднішньому засіданні у французькому місті Бордо прийняв рішення про зміну назви Кубка УЄФА, який із сезону 2009/10 називатиметься Ліга Європи УЄФА, повідомляється на сайті uefa.com.

На груповій стадії у змаганнях братимуть участь 48 команд, причому клуби з кожним із противників зустрічатимуться не один раз, як нині, а двічі: вдома і на виїзді.

Турнір також отримає новий логотип та візуальне оформлення.

На переконання президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, ці зміни підуть на користь турніру, а новий формат підвищить інтерес до змагань та надасть імпульсу для Ліги УЄФА.

Рішення про зміну формату змагань було прийняте в грудні 2007 року на засіданні Виконавчого комітету УЄФА. Сьогодні це рішення було офіційно затверджено.