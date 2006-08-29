Календар чемпіонату Формули-1

Міжнародна федерація автоспорту оприлюднила офіційний календар перегонів Формули-1 на 2007 рік. До чемпіонату додали Гран-прі Бельгії, проте Гран-прі Європи і гонка в Сан-Маріно в 2007 році не відбудуться.

Як і кілька років тому, відкриття сезону відбудеться в Австралії:

18 березня Австралія

08 квітня Малайзія

15 квітня Бахрейн

13 травня Іспанія

27 травня Монако

10 червня Канада

17 червня США

01 липня Франція

08 липня Великобританія

22 липня Німеччина

05 серпня Угорщина

26 серпня Туреччина

09 вересня Італія

16 вересня Бельгія

30 вересня Китай

07 жовтня Японія

21 жовтня Бразилія

Очікується, що з наступного року Гран-прі Німеччини по черзі проходитиме на Хоккенхаймі та Нюрбургрінгу. Не виключено, що Гран-прі Сан-Маріно в майбутньому повернеться в чемпіонат між Бахрейном і Іспанією.

Автолента.ру