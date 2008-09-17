Матч Динамо – Арсенал «пастимуть» 3 тисячі міліціонерів

Громадський порядок під час сьогоднішнього футбольного матчу Ліги чемпіонів «Динамо» (Київ) – «Арсенал» (Лондон), який розпочнеться о 21.45 на столичному стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського, охоронятимуть 3 тис. 215 співробітників міліції, включаючи резерв.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у м. Києві.

Водночас у ЦГЗ зазначили, що також буде посилена охорона прилеглих до стадіону територій, станцій метрополітену і залізничних станцій Києва, на які, як очікується, прибуватимуть вболівальники.