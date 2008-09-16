Шахтар переміг

Закінчився матч групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА в групі C:

Базель - Шахтар 1:2 (Абрахам 90+3 - Фернандіньо 25, Жадсон 45+1)

Хоча Шахтар упевнено контролював гру, але до гольових моментів доходив порівняно рідко для такої переваги на полі та й у цілому в класі (18 ударів по воротах, з яких 9 мимо, 8 у створ і 1 блокований; у Базеля, відповідно, 12-6-5-1), а також не доводив моменти до реалізації.

Обидва голи класно забиті із стандартних положень. Два далеких штрафних, пробитих - перший з 36 (!) сильно й точно, другий з елементом курйозу: воротар розгубився, кого тримати, і навіс у боротьбу з відскоком від землі влетів у ворота.