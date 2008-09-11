Ющенко поїде до Криму дивитися авторалі
18:40, 11 вересня 2008Спорт
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Етап Кубка Президента - швидкісна ділянка
У неділю, 14 вересня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Автономної Республіки Крим.
Як повідомляє прес-служба глави держави, планується, що недільного ранку у Ялті В.ЮЩЕНКО перегляне швидкісну ділянку Етапу Кубка Європи, Кубка Президента України Prime Yalta Rally 2008.
Як повідомляв УНІАН, з 12 по 14 вересня в Ялті уже вчетверте відбудеться авторалі Prime Yalta Rally 2008, яке є етапом Кубка Європи і Кубком Президента України.
У змаганнях візьмуть участь багато професійних гонщиків з країн Європи і кращі ралійні екіпажі України.
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