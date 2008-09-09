Паралімпіада: два золота і бронза для України
08:52, 09 вересня 2008Спорт
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Команда піднялася на п`ятий рядок
|Роман Павлик. Фото АР
Роман Павлик завоював золото з легкої атлетики в забігу на 100 метрів (Т 36), пробігши дистанцію за 12.25 секунд і встановивши при цьому паралімпійський рекорд.
Естафету у Романа прийняла Ботурчук Оксана. Вона була першою у фінальному забігу на 100 метрів (Т12). Оксана пробігла дистанцію за 12.38 сек.
Третім українським медалістом сьогоднішнього дня стала Мальчук Алла в змаганнях з метання диска (F35/36). Її результат склав 22.15 метрів. Перші два місця тут зайняли спортсменки з Китаю і Австралії.
Таким чином, стараннями наших паралімпійців, українська команда в загальнокомандному заліку піднялася на п`ятий рядок. У скарбничці паралімпійської збірної України 4 золота, 4 срібла і 5 бронз.
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