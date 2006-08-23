Матч ”Динамо” - ”Фенербахче” почався з хвилини мовчання

У Стамбулі на стадіоні місцевого "Фенербахче" розпочався матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів "Фенербахче" (Стамбул) - "Динамо" (Київ). Нагадаємо, що 9 серпня матч у Києві закінчився на користь "Динамо" - 3:1.

Перед початком гри на стадіоні було оголошено хвилину мовчання на вшанування пам`яті 160 пасажирів і 10 членів екіпажу російського літака Ту-154, які загинули вчора о 14.39 на Донеччині.