Шахтар програв Бешикташу, а Металург команді Блохіна
08:46, 08 вересня 2008Спорт
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Не дуже вдалий день...
В неділю відбулося кілька товариських матчів, які виявилися не дуже вдалими для українських команд. Так донецький Шахтар у Стамбулі програв майбутньому суперникові харківського Металіста в Кубку УЄФА Бешикташу, а лідер українського чемпіонату, ще один донецький клуб, Металург поступився команді Олега Блохіна.
Товариські матчі
Бешикташ - Шахтар 2:0
Голи: Нобре 2, Узумчу 75
Москва - Металург Д. 4:2
Голи: Вукіч 41, Лопес 53, 79, Чижек 73 - Даниловський 22 (пен), 50
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