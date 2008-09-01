Тоттенхем не зміг запопасти Аршавіна

"Тоттенхем" на прапорці дозаявкової кампанії вирішив прийняти умови "Зеніта" відносно покупки Андрія Аршавіна і висловив готовність виплатити петербурзькому клубу запрошувану ним суму - 25 мільйонів євро. Представники англійського клубу заявили, що зважилися на небувалий для "Тоттенхема" трансфер з огляду на те, що в Аршавіні дуже зацікавлений їх головний тренер Хуанде Рамос. Вони також готові платити форвардові рекордну для свого клубу зарплату.

Проте, як стало відомо "Спорт-Экспрессу", йдеться про виплату цих грошей в розстрочку протягом декількох років.

За словами гендиректора "Зеніта" Максима Мітрофанова, останнє звернення "Тоттенхема", яке важко назвати конкретним, пітерський клуб не влаштувало. "Крім того, покупку Данні "Зеніт" розглядає як планове посилення, а не як заміну Аршавіну. Продавши зараз нашого форварда, ми на прапорці закриття трансферного вікна просто не встигли б нікого придбати натомість. І, нарешті, Дік Адвокат брав Аршавіна в Монако, будучи упевненим, що той залишається в клубі", - сказав Мітрофанов