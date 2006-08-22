”Ліверпуль” півтори години не пускали до Києва

Україна вперше вибрана нейтральним полем для міжнародного матчу, провести який перешкодила війна. Сьогодні на стадіоні "Динамо" "Ліверпуль" зіграє з ізраїльським "Маккабі" за вихід в груповий етап Ліги Чемпіонів.

Футболістів "Ліверпуля" затримали в аеропорту "Бориспіль" на півтори години. Були проблеми з візами, потім - з багажем. Чемодани врешті-решт відшукалися, і їх так поспішали віднести в готель, що розбили вазу на вході. Футболісти від журналістських розпитувань відмахувалися.

Газета "Сегодня"