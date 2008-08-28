Результати матчів Кубка УЄФА

Дніпро довго тримався, але...

Закінчилися матчі-відповіді другого відбіркового раунду Кубка УЄФА Беллінцона (Швейцарія) - Дніпро (Україна) 2:1 (Гаши 2, ла Роса 75 - Самодін 9, перший матч 2:3) Бешикташ (Туреччина) - Широкі Брієг (Боснія) 4:0 (перший матч 2:1) Зріньські (Боснія) - Брага (Португалія) 0:2 (перший матч 0:1) Локомотив (Софія, Болгарія) - Борац (Сербія) 1:1 (перший матч 0:1) Хапоель (Тель-Авів, Ізраїль) - Войводіна (Сербія) 3:0 (перший матч 0:0) Славен (Хорватія) - Аріс (Греція) 2:0 (перший матч 0:1) Хапоель (Кірьят-Шмона, Ізраїль) - Літекс (Болгарія) 1:2 (перший матч 0:0) Хайдук (Хорватія) - Депортиво (Іспанія) 0:2 (перший матч 0:0) Црвена Звезда (Сербія) - АПОЕЛ (Кіпр) 3:3 (перший матч 2:2) Наполі (Італія) - Влазнія (Албанія) 5:0, матч триває (перший матч 3:0) Черно Море (Болгарія) - Маккабі (Нетанія, Ізраїль) 2:0 (перший матч 1:1) Омонія (Кіпр) - АЕК (Греція) 2:2 (перший матч 1:0) Васлуй (Румунія) - Металург (Лієпая, Латвія) 3:1 (первый матч 2:0) Штурм (Австрія) - Цюріх (Швейцарія) 1:1 (перший матч 1:1), за пенальті 2:4 Дьор (Угорщина) - Штутгарт (Німеччина) 1:4, матч триває (перший матч 1:2) Грассхопперс (Швейцарія) - Лех (Польща) 0:0 (перший матч 0:6) Жилина (Словаччина) - Слован (Чехія) 2:1 (перший матч 2:1) Дебрецен (Угорщина) - Янг Бойз (Швейцарія) 2:3 (перший матч 1:4) ФК Москва (Росія) - Легія (Польща) 2:0 (перший матч 2:1) Герта (Німеччина) - Любляна (Словенія) 1:0 (перший матч 2:0) Зальцбург (Австрія) - Судува (Литва) 0:1 (перший матч 4:1) Русенборг (Норвегія) - Юргорден (Швеція) 5:0 (перший матч 1:2) Норселлан (Данія) - Квін оф Саут (Шотландія) 2:1 (перший матч 2:1) Калмар (Швеція) - Гент (Бельгія) 4:0 (перший матч 1:2) Мідт`юлланд (Данія) - Манчестер Сіті (Англія) 0:1 (перший матч 1:0), 2:4 - за пенальті Вікинг (Норвегія) - Хонка (Фінляндія) 1:2 (перший матч 0:0) Брондбю (Данія) - Хака (Фінляндія) 2:0 (перший матч 4:0) Ренн (Франція) - Стабек (Норвегія) 2:0 (перший матч 1:2) Ліллестрем (Норвегія) - Копенгаген (Данія) 2:4 (перший матч 1:3) Сент-Патрік (Ірландія) - Ельфсборг (Швеція) 2:1 (перший матч 2:2) Астон Вілла (Англія) - Хафнарфьордур (Ісландія) 1:1 (перший матч 2:1) Аустрія (Відень, Австрія) - ВІТ-Джорджія (Грузія) 2:0 (перший матч був скасований)

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