Польські журналісти образилися на Блохіна

Інцидентом закінчилася прес-конференція в Москві після матчу Кубка УЄФА. Головний тренер ФК "Москва" Олег Блохін після зустрічі з "Легією" відмовився чекати перекладу своїх слів польським журналістам. На знак протесту представники польських ЗМІ залишили зал.

"Я чекав 40 хвилин, поки мій польський колега закінчить відповідати на запитання. Я дуже поспішаю. Не треба за мною перекладати. Перекладач вам усе перекладе, коли ми закінчимо прес-конференцію", - сказав Блохін.

"Москва" обіграла "Легию" з рахунком 2:0 (4:1 - за сумою зустрічей) і вийшла в основний турнір Кубка УЄФА.