Тайванці, яких образили в Україні, поскаржились уряду КНР

Тайванська будівельна компанія Archasia Design Group Limited через заступника тимчасового представника Тайваня у СОТ Майкла ВЕЯ передала питання про ситуацію з реконструкцією НСК «Олімпійський» на розгляд українському представникові у Світовій організації торгівлі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Якщо український уряд не зможе вирішити це питання, то право Archasia на реалізацію проекту стане предметом міжнародного спору, що може зумовити несприятливі наслідки для просування проекту реконструкції НСК «Олімпійський», - сказано в повідомленні.

Як зазначили в компанії, попри те, що Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту підписало договір про реконструкцію НСК «Олімпійський» з німецьким архітектурним бюро GMP, легітимність цього контракту є вельми сумнівною, оскільки під час укладання договору порушено норми закону.

Компанія Archasia для захисту витрачених коштів і боротьби за свою репутацію подала до суду позов, в якому відстоює своє переважне право на виконання робіт з реконструкції НСК «Олімпійський» і свого права на підписання контракту.

«Оскільки контракт між НСК «Олімпійський» і GMP було підписано з порушенням норм законодавства і прав Archasia, є підстави для визнання цього контракту недійсним, і ми залишаємо за собою право на таке оскарження», - повідомили в компанії.

Водночас Archasia як міжнародна компанія, зареєстрована в Шанхаї та Гонконгу, повідомила урядові органи Китаю про ситуацію для того, щоб вони підтримали Archasia і вжили серйозні дії щодо українського уряду.

Як повідомляв УНІАН, компанія Archasia Design Group Limited (Тайвань) вимагає в Окружному адміністративному суді Києва зобов`язати Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту відновити з нею переговори про реконструкцію Національного спортивного комплексу «Олімпійський» і забезпечити її право на здійснення цієї реконструкції.

Archasia Design Group виграла конкурс на реконструкцію Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві, але в червні українська сторона анулювала контракт з технічних причин.

Менеджер компанії Олексій ЧЕН повідомив, що роботи над проектом реконструкції не припинено, і загалом на сьогодні компанія витратила близько 1 млн. доларів на проектування. При цьому компанія передала в УЄФА доопрацьований проект реконструкції стадіону, щоб продемонструвати і довести спроможність свого проекту. На думку О.ЧЕНА, компанія здатна повністю закінчити реконструкцію стадіону до середини 2010 року.

Компанія Archasia Design Group Limited - один зі світових лідерів у сфері проектування, будівництва та реконструкції масштабних споруд і загальногосподарського, і спеціального (зокрема спортивного) призначення. Серед закінчених проектів компанії - стадіони в Тайбеї та низці китайських міст, адміністративні й технологічні офіси світових лідерів комп`ютерного виробництва, низка ключових спортивних споруд Пекінської Олімпіади-2008, масштабні офісно-торгові комплекси у Владивостоку, Пекіні та ін.