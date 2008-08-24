Сьогоднішніми матчами закінчився 6-й тур Чемпіонату України з футболу

Металург Д - Таврія 2:1 (Фернандеш 16, пен., 61 - Галюза 51)

Металург З - ФК Львів 1:1 (Аржанов 10, Силюк 90 - Худзик 45)

Нагадаємо, що раніше відбулися матчі

Карпати - Дніпро 0:0

Кривбас - ФК Харків 1:1 (Бартулович 8 - Батисту 48)

Ворскла - Шахтар 1:0 (Кравченко 4)

Чорноморець - Зоря 1:3 (Косирін - Скоба 25, Джихані 32, 45)

Арсенал - Динамо 0:2 (Бангура 2, Гіоане 79)

Металіст - Іллічівець 2:0 (Едмар 27, Жажа 58)

Отже. Металург Д - на чолі таблиці з абсолютними 18 очками. "Тримають розрив" Динамо - 13 очок, Металіст - 12 і Ворскла - 11. Не витримав гонки Дніпро, натомість підтяглася Зоря - тепер у них по 9 очок. Металург З демонструє чудеса футболу: добити пенальті на 90-й хвилині і пересунутися з 13-го місця на 7-е - у команди 8 очок.

"Міцні середняки" стали ще міцнішими: 7 очок - Чорноморець, по 6 - Шахтар, Арсенал, Кривбас, Карпати, 5 - ФК Львів.

Таврія і ФК Харків (по 4 очки) і Іллічівець (3) зміцнюються в нижній частині таблиці.