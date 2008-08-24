Закінчився 6-й тур Чемпіонату України з футболу
Металург - чемпіон!! Жарт... Але хтозна...
Сьогоднішніми матчами закінчився 6-й тур Чемпіонату України з футболу
Металург Д - Таврія 2:1 (Фернандеш 16, пен., 61 - Галюза 51)
Металург З - ФК Львів 1:1 (Аржанов 10, Силюк 90 - Худзик 45)
Нагадаємо, що раніше відбулися матчі
Карпати - Дніпро 0:0
Кривбас - ФК Харків 1:1 (Бартулович 8 - Батисту 48)
Ворскла - Шахтар 1:0 (Кравченко 4)
Чорноморець - Зоря 1:3 (Косирін - Скоба 25, Джихані 32, 45)
Арсенал - Динамо 0:2 (Бангура 2, Гіоане 79)
Металіст - Іллічівець 2:0 (Едмар 27, Жажа 58)
Отже. Металург Д - на чолі таблиці з абсолютними 18 очками. "Тримають розрив" Динамо - 13 очок, Металіст - 12 і Ворскла - 11. Не витримав гонки Дніпро, натомість підтяглася Зоря - тепер у них по 9 очок. Металург З демонструє чудеса футболу: добити пенальті на 90-й хвилині і пересунутися з 13-го місця на 7-е - у команди 8 очок.
"Міцні середняки" стали ще міцнішими: 7 очок - Чорноморець, по 6 - Шахтар, Арсенал, Кривбас, Карпати, 5 - ФК Львів.
Таврія і ФК Харків (по 4 очки) і Іллічівець (3) зміцнюються в нижній частині таблиці.