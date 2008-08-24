Чоловічий марафон Олімпіади - повністю за Африкою

*** Кенієць Самюель Ванджиру виграв марафонський забіг, здобувши першу золоту медаль для своєї країни в цій дисципліні, передає агентство France Presse.

21-річний бігун подолав дистанцію за 2 години 6 хвилин і 32 секунди, встановивши олімпійський рекорд, який тримався 24 роки.

Срібна медаль - у спортсмена з Марокко, двократного чемпіона світу Джавада Гариба (2:07:16) секунд. Бронза у бігуна з Ефіопії Тсегея Кебеде (2:10:00).

Василь Матвійчук, який представляв Україну, прийшов 27-м (2:17:50). Олександр Кузін і Олександр Сітковський - серед тих 22 марафонців, які не закінчили дистанцію.