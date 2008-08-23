Результати 2-го туру англійської Прем'єр-ліги

"Ліверпуль" ледь викрутився

Зіграно сім матчів 2-го туру англійської Прем`єр-ліги: Блекберн - Халл Сіті 1:1 (Робертс 38 - Гарсіа 39) Ліверпуль - Міддлсбро 2:1 (Погатец 86 автогол, Джеррард 90 - Мідо 69) Ньюкасл - Болтон 1:0 (Оуэн 71) Стік Сіті - Астон Вілла 3:2 (Лоуренс 30 пен., Фаллер 80, Сідібе 90 – Кер`ю 62, Лорсен 83) Тоттенхем - Сандерленд 1:2 (Дженас 73 - Річардсон 55, Сіссе 82) Вест Бромвич - Евертон 1:2 (Беднар 89 пен. - Осман 65, Якубу 76) Фулхем - Арсенал 1:0 (Хангеленд 20) Завтра грають Віган - Челсі та Манчестер Сіті - Вест Хем. Післязавтра: Портсмут - МЮ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter