Результати 2-го туру англійської Прем'єр-ліги
22:38, 23 серпня 2008Спорт
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"Ліверпуль" ледь викрутився
Зіграно сім матчів 2-го туру англійської Прем`єр-ліги:
Блекберн - Халл Сіті 1:1 (Робертс 38 - Гарсіа 39)
Ліверпуль - Міддлсбро 2:1 (Погатец 86 автогол, Джеррард 90 - Мідо 69)
Ньюкасл - Болтон 1:0 (Оуэн 71)
Стік Сіті - Астон Вілла 3:2 (Лоуренс 30 пен., Фаллер 80, Сідібе 90 – Кер`ю 62, Лорсен 83)
Тоттенхем - Сандерленд 1:2 (Дженас 73 - Річардсон 55, Сіссе 82)
Вест Бромвич - Евертон 1:2 (Беднар 89 пен. - Осман 65, Якубу 76)
Фулхем - Арсенал 1:0 (Хангеленд 20)
Завтра грають Віган - Челсі та Манчестер Сіті - Вест Хем. Післязавтра: Портсмут - МЮ.
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