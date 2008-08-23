На Олімпіаді закінчилися змагання з веслування

*** Російський каноїст-одиночник Максим Опальов став олімпійським чемпіоном на дистанції 500 метрів (1 хвилина 47,140 секунди). Друге місце посів іспанський спортсмен Давид Кал (1:48.397), а бронза дісталася українцеві Юрію Чебану (1:48.766).

*** Українська спортсменка Інна Осипенко-Радомська виграла заїзд на байдарках-одиночках 500 метрів. Лише на 0,004 (!) секунди вона випередила італійку Йозефу Ідем і на 0,349 секунди - представницю Німеччини Катріну Вагнер-Августин.

*** Місця в заїздах на байдарці-одиночці серед чоловіків розділили Кен Уоллес (Австралія) з результатом 1 хвилина 37,252 секунди), Адам ван Койверден (Канада, 1:37.630) і Тім Брабантс (Велика Британія, 1:37.671).

*** Чоловічі змагання на байдарках-двійках закінчилися перемогою іспанців Саула Кравіотто і Карлоса Переса (1 хвилина 28,736 секунди). Німці Рональд Раухе, Тім Віскоттер прийшли до фінішу другими через 0,91 секунди, а бронзові нагороди дісталися білорусам Роману Петрушенко і Вадиму Махнєву.

*** У перегонах на каное-двійці на дистанції 500 метрів перше місце посів дует з Китаю Гуан Лянь Мень і Вен Джун Янь (1 хвилина 41,025 секунди). Росіяни Сергій Улєгін і Олександр Костоглод за чверть секунди після них стали срібними призерами, а бронзові нагороди майже за секунду дісталися німцям Крістіану Гілле та Томашу Вілензеку.

Український дует Сергій Безуглий і Максим Прокопенко відстали від чемпіона на 3 з надлишком секунди - на Олімпіаді цього вистачило тільки для 8-го місця.

*** Каталін Ковач і Наташа Янич з Угорщини виграли золоті медалі у веслуванні на байдарці-двійці (1 хвилина 41,308 секунди). Срібло здобули польські спортсменки Беата Миколайчик і Анета Конєчна, які прийшли до фінішу на 0,78 секунди пізніше за чемпіонів і на 0,036 секунди раніше француженок Марі Деляттр і Анни-Лаури В`ярд.