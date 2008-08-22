Дискваліфікована українська спортсменка розповіла свою правду

Дискваліфікована на Олімпійських іграх українська спортсменка Людмила БЛОНСЬКА заявляє, що порушила кодекс олімпійського руху неупереджено, несвідомо та за незалежних від неї обставин.

Про це йдеться у коментарі Л.БЛОНСЬКОЇ, переданому УНІАН Національним олімпійським комітетом України.

"Мені, як спортсменці, зараз дуже складно говорити. Я вирішила зробити цю заяву, оскільки усвідомлюю, що порушила правила чесної гри, а головне – підвела країну, престиж якої я захищала і заради якої завжди прагнула досягати високих спортивних результатів", - зазначила спортсменка.

За словами Л.БЛОНСЬКОЇ, вона визнає свою провину і сприймає рішення Міжнародного олімпійського комітету як справедливе. "Разом з тим, вважаю за необхідне повідомити, що кодекс олімпійського руху я порушила неупереджено, несвідомо та за незалежних від мене обставин. Крім того, я здивована неправдивою інформацією, яка протягом останніх днів розповсюджується в Інтернеті та ЗМІ щодо мого приватного життя та сімейних відносин", - сказала спортсменка.

В НОК також повідомили, що сьогодні вже отримали рішення Міжнародного олімпійського комітету про дискваліфікацію Л.БЛОНСЬКОЇ в змаганнях з семиборства серед жінок в Іграх XXIX Олімпіади, де вона посіла 2-е місце, за порушення антидопінгових правил.

Відповідно до зазначеного рішення, Л.БЛОНСЬКА не допускається до інших змагань Олімпійських ігор в Пекіні. Спортсменка повернула медаль та диплом.

Міжнародний олімпійський комітет звернувся до НОК України з проханням повідомити, відповідно, МОК та Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій (ІААФ) про рішення Виконкому Федерації легкої атлетики України, засідання якого з цього питання заплановано на 29 серпня 2008 року.