Китай зрівнявся з США по медалях

*** Оксана Менкова з Білорусі здобула золоту медаль Олімпійських ігор в метанні молота. У своїй п`ятій спробі Менкова показала результат 76,34 метра, встановивши олімпійський рекорд. Срібну медаль виграла кубинка Йіпсі Моренно. Бронза дісталася спортсменці з Китаю Веньсю Чжан. Таким чином, Китай виграв на Олімпіаді-2008 79 нагород і зрівнявся за загальною кількістю медалей із США. Останні на сьогодні медалі Олімпіади (чоловічий біг на 200 м і жіночий на 400 м з бар`єрами) будуть розіграні близько 17 години (за Києвом).

За матеріалами олімпійского проекту Ленты.ру