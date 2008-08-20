На Олімпіаді розіграли медалі вітрильники та борці

На Олімпійських іграх закінчили денну програму спортсмени, що виступають на вітрильних дошках, і борці-вольники.

*** Яхтсменка з Гонконгу Цзянь Кін Інь стала чемпіонкою Олімпіади, вигравши жіночу гонку в класі "Містраль". Друге місце посіла італійка Алессандра Сенсіні, а бронзова медаль у Бріоні Шоу з Великобританії.

*** Яхтсмен з Нової Зеландії Том Ешлі виграв золоту медаль в чоловічій гонці в класі "Містраль". Новозеландець на одне очко обійшов француза Жюльєна Бонтама, який посів друге місце. Бронзову медаль виборов ізраїльтянин Шахар Зубарі. На два очки йому поступився британський яхтсмен Нік Демпсі, який вважався фаворитом гонки.

*** Турецький борець вільного стилю Рамазан Сахин, виступаючи у ваговій категорії до 66 кілограмів, став олімпійським чемпіоном. У фіналі турок переміг українця Андрія Стадника. Бронзові медалі здобули грузин Отар Тушишвілі і індієць Сушиль Кумар.

*** Росіянин Бувайсар Сайтієв виграв золоту олімпійську медаль Ігор-2008 в змаганнях з вільної боротьби серед чоловіків у ваговій категорії до 74 кілограмів. Таким чином, Сайтієв став триразовим олімпійським чемпіоном. Він вигравав золото на Іграх-1996 в Атланті і в 2004 році на Олімпіаді в Афінах.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру