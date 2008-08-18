В Одесі відкрито пам'ятник Віктору Прокопенку

Пам`ятник заслуженому тренеру України Віктору Прокопенку відкрито сьогодні на Другому Християнському кладовищі в Одесі.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії, в якій взяли участь сотні одеситів, виступили директор СДЮШОР «Чорноморець» Віктор ГРИШКО, генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій ПАЛКІН і заслужений тренер України Семен АЛЬТМАН.

Як зазначив, зокрема, В.ГРИШКО, «і сьогодні, в роковини смерті чудового тренера, ми пам`ятаємо, що він завжди усміхався, знаходив слова підтримки молодим спортсменам. Ми зараз тільки можемо уявити, що у нього творилося в душі, коли бували якісь невдачі, які він пропускав через себе. Я дуже вдячний йому, як і всі футболісти, яким він дав путівку у великий футбол».

За словами С.ПАЛКІНА, «для футбольного клубу «Шахтар» і його уболівальників В.Прокопенко не тільки чудовий тренер, але й частина нашої історії. Світла пам`ять про Віктора Євгенійовича залишиться в наших серцях, а його яскраве життя є прикладом для сучасних футболістів».

Як повідомляв УНІАН, майстер спорту СРСР, заслужений тренер України і Росії, депутат Верховної Ради V скликання Віктор Прокопенко помер 18 серпня 2007 року на 63-му році життя.