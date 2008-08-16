Сестри Бондаренко змагатимуться за бронзу

Олена і Катерина Бондаренко програли свій півфінальний матч Олімпійських ігор в Пекіні. Позбавив українок шансу на завоювання золота інший сестринський дует - американки Серена і Венус Вільямс.

Наші тенісистки відчайдушно боролися в першому сеті і виграли його з рахунком 6:4. Другий з таким же рахунком дістався американкам. Вирішальний, третій сет сестри Вільямс виграли практично не напружуючись - 6:1.

Таким чином, завтра сестри Бондаренко боротимуться за бронзові нагороди Пекіна.

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