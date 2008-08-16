Україна має перше «срібло» Олімпіади

Важкоатлетка Ольга КОРОБКА виборола для України перше «срібло» на Олімпіаді в Пекіні.

Як повідомляє Чемпіон, у ваговій категорії понад 75 кг серед жінок українка О.КОРОБКА виборола срібну нагороду Олімпійських Ігор. Її результат - 277 кг у сумі (124 кг у ривку і 153 у поштовху). Чемпіонкою стала кореянка Янг МІРАН, яка встановила новий світовий рекорд у сумі (326 кг), а також окремо у ривку (140 кг), і у поштовху (186 кг).

Бронза - у Марії ГРАБОВЕЦЬКОЇ з Казахстану (120+150). Українка Юлія ДОВГАЛЬ з результатом 118+140 посіла сьоме місце.