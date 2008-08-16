Українка здобуває бронзу на Олімпіаді
Українка Ірина Мерлені здобула бронзу у змаганнях з боротьби у ваговій категорії до 48 кг.
Про це повідомляє Національний олімпійський комiтет України .
В першому колі вона впевнено здолала монголку з рахунком 5:0 і достроково пройшла до півфіналу, де на неї чекала срібна призерка Олімпійський ігор в Афінах японська борчиня. Нажаль цього разу перемога святкувала суперниця українки.
Перемога над китаянкою дозволила Ірині продовжити боротьбу за «бронзу», не зупинила нашу борчиню і американка.
Ірина Мерлені здобуває другу олімпійську нагороду за свою спортивну кар’єру.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав спортсменку та тренерів з бронзовою нагородою Олімпійських ігор.