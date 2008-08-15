5-й тур Чемпіонату України з футболу

Закінчився перший матч 5-го туру Чемпіонату України з футболу

Кривбас - Карпати 1:1 (Мелащенко 16 - Пшеничних 22).

Сусіди по 11-му й 12-му рядку турнірної таблиці додали собі по п`ятому очку в п`ятьох іграх

Завтра відбудуться 4 матчі:

Таврія - Арсенал

ФК Харків - Чорноморець

ФК Львів - Ворскла

Зоря - Металург Д

І ще три - в неділю, 17 серпня:

Динамо - Металург З

Іллічівець - Дніпро

Шахтар - Металіст

Розташування команд в турнірній таблиці дуже щільне: між другим і тринадцятим місцем лише 4 очки, - тому кожен виграш (програш) обіцяє різкі зльоти (або, відповідно, падіння).