5-й тур Чемпіонату України з футболу
22:30, 15 серпня 2008Спорт
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Сьогодні зіграно один матч
Закінчився перший матч 5-го туру Чемпіонату України з футболу
Кривбас - Карпати 1:1 (Мелащенко 16 - Пшеничних 22).
Сусіди по 11-му й 12-му рядку турнірної таблиці додали собі по п`ятому очку в п`ятьох іграх
Завтра відбудуться 4 матчі:
Таврія - Арсенал
ФК Харків - Чорноморець
ФК Львів - Ворскла
Зоря - Металург Д
І ще три - в неділю, 17 серпня:
Динамо - Металург З
Іллічівець - Дніпро
Шахтар - Металіст
Розташування команд в турнірній таблиці дуже щільне: між другим і тринадцятим місцем лише 4 очки, - тому кожен виграш (програш) обіцяє різкі зльоти (або, відповідно, падіння).
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