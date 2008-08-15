Підсумки сьомого дня Олімпіади

Розіграні останні на сьогодні комплекти нагород Олімпійських ігор-2008 у Пекіні.

*** Китайський важкоатлет Юн Люй приніс своїй країні 25-е золото. Люй виграв змагання у ваговій категорії до 85 кілограмів. Друге місце посів білорус Андрій Рибаков. Бронзова медаль дісталася Тіграну Варбану Мартиросяну з Вірменії.

*** Китайські бадмінтоністки Цзінь Ду і Ян Юй виграли золото Олімпіади-2008 в жіночому парному розряді. У фіналі вони перемогли представниць Південної Кореї Ле Хе Чон і Лі Ген Вон. Бронзові медалі виборов ще один китайський дует Ілі Вэй /Явэнь Чжан, обігравши в матчі за третє місце японок Міюкі Маєду і Сатоко Суєтсуну.

Рахунок фінальної зустрічі - 21:15, 21:13 на користь китаянок. Для збірної Китаю це золото стало вже 26-м на Олімпіаді-2008.

*** Ефіопська легкоатлетка Тірунеш Дібаба стала олімпійською чемпіонкою в бігові на десять тисяч метрів. Дібаба виграла забіг з результатом 29 хвилин, 54,68 секунди, встановивши олімпійський рекорд. Друге місце посіла спортсменка з Туреччини Ельван Абейлегессе, а бронза дісталася американці Шалейн Фланаган.

*** Після дискваліфікації Кіма Чжон Су з КНДР за допінг, китайський стрілець Цзунлян Тань і російський Володимир Ісаков одержать, відповідно, срібну і бронзову медалі Олімпіади-2008 в стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 50 метрів . Північнокорейський спортсмен зайняв у цьому виді програми друге місце, а у китайця і росіянина були 3-й і 4-й результат.

Крім того, у Кім Чжон Су була бронзова медаль в стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів (9 серпня). Тепер бронзова нагорода має перейти до 4-го за очками - американця Джейсона Тернера.

Як зазначає AFP, Кім Чжон Су був викритиий у вживанні заборонених "бета-блокаторів". Про це повідомила представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Жізель Девіс.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру

Таким чином, до кінця сьомого дня змагань в медальному заліку:

1. Китай - 41 медаль, за день +6 (26 золотих, 9 срібних, 6 бронзових; вчора було 22-8-5)

2. США - 46 +12 (14-13-19; 10-9-15)

3. Німеччина 14 +2 (8-2-4; 7-2-3)

4. Південна Корея - 18 +2 (6-9-3; 6-7-3)

5. Італія - 14 +1 (6-4-4; 6-4-3)

6. Японія - 13 +2 (6-4-3; 5-3-3)

7. Австралія - 20 +4 (5-7-8; 5-4-7)

8. Росія 19 +5 (3-8-8; 3-8-3)

9. Франція 18 +3 (3-8-7; 2-7-6)

10. Велика Британія 8 +1 (3-2-3; 2-2-3)

11. Словаччина 4 +2 (3-1-0; 1-1-0)

12. УКРАЇНА 7 +2 (3-0-4; 1-0-4) 13. Чехія 4 +1 (2-2-0; 2-1-0)

14. Грузія 3 (2-0-1) - без змін

15. Куба 8 +2 (1-3-4; 1-3-2)

16. Нідерланди 7 (1-2-4) - б.з.

17. Азербайджан 4 (1-2-1) - б.з.

18. КНДР 5 -2 (1-1-3; 1-2-4)

19. Румунія 4 (1-1-2) - б.з.

20-21. Монголія 2 (1-1-0) - б.з.

20-21. Польща 2 +2 (1-1-0; не було)

22. Швейцарія 4 (1-0-3) - б.з.

23-24. Іспанія 2 (1-0-1) - б.з.

23-24. Фінляндія 2 (1-0-1) - б.з.

25-27. Ефіопія 1 +1 (1-0-0; не було)

25-27. Індія 1 (1-0-0) - б.з.

25-27. Таїланд 1 (1-0-0) - б.и

28. Угорщина 5 +1 (0-4-1; 0-3-1)

29. Казахстан 5 +1 (0-3-2; 0-2-2)

30. Зімбабве 3 (0-3-0) - б.з.

31-32. Туреччина 3 +1 (0-2-1; 0-1-1)

31-32. Швеція 3 (0-2-1) - б.з.

33. Белорусь 4 +2 (0-1-3; 0-0-2)

34. Австрія 3 +1 (0-1-2; 0-1-1)

По одному сріблу і одній бронзі - Узбекистан (+срібло), Норвегія, Словенія (обидві + бронза), Алжир, Киргизія (обидві - б.з.)

По одному сріблу - В`єтнам, Колумбія (обидві - б.з.)

П`ять бронз - Вірменія (+1)

Чотири бронзи - Бразилія (б.з.)

По дві бронзи - Індонезія, Тайвань (обидві - б.з.)

По одній бронзі - Аргентина, Болгарія, Данія, Єгипет, Литва, Мексика, Таджикистан, Того, Хорватія (всі - б.з.)