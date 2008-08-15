Україна і Словаччина додали по два "золота", Китай і США – по одному

Чергові медалі на Пекінській Олімпіаді розіграли стрільці, гімнасти, веслувальники, важкоатлетки і стрільці з лука

*** Золото на олімпійському турнірі з кульової стрільби з гвинтівки з дистанції 50 метрів лежачи виборов українець Артур Айвазян, срібло - американець Меттью Еммонс, а бронзу - австралієць Воррен Потент.

Результат олімпійського чемпіона - 702,7 бала. Еммонс набрав 701,7 бала, а Потент - 699,1. Золото Айвазяна стало для збірної України другим на Олімпіаді.

*** Олімпійською чемпіонкою в абсолютній першості стала американка Анастасія Люкіна, яка після виступу в чотирьох дисциплінах (бруси, опорний стрибок, вправи на колоді, вільні вправи) набрала 63,325 бала. Срібло Ігор-2008 також здобула спортсменка із США Шон Джонсон. Бронзова медаль дісталася китаянці Ілінь Ян.

*** Золото в веслувальному слаломі в дисципліні каное-двійка дісталося словакам Паволу і Петеру Хохшорнерам, друге місце посів дует з Чехії Ярослав Вольф / Ондрей Степанек. Російський дует Михайло Кузнєцов / Дмитро Ларіонов здобув бронзові медалі.

*** Словацька спортсменка Олена Каліска виборола золоту медаль в веслувальному слаломі, в дисципліні байдарка-одиночка. Це золото стало для Словаччини третім на Іграх-2008. У півфіналі й фіналі Каліска стала єдиним учасником, якому не було нараховано штрафний час. На другому і третьому місцях, відповідно, спортсменки з Австралії і Австрії.

*** Китайська важкоатлетка Лей Цао, виступаючи у ваговій категорії до 75 кілограмів, з великою перевагою виграла золоту медаль Олімпіади-2008. Друга - представниця Казахстану Алла Важеніна. Росіянці Надії Євстюхіній дісталася бронзова медаль

*** Український стрілець Віктор Рубан здобув на Олімпіаді в Пекіні золоту медаль.

У фіналі В.Рубан виграв з рахунком 113:112 у корейського стрільця Пак Кен Мо. Російський спортсмен Баїр Баденов, що поступився Рубану в півфіналі, має бронзову медаль.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру