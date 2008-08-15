Українець "настріляв" третє золото у Пекіні
13:04, 15 серпня 2008Спорт
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Віктор Рубан переміг корейця
Стрілець із лука Віктор РУБАН здобув на Олімпіаді в Пекіні золоту медаль.
Про це повідомляє Національний олімпійський комiтет України.
У фіналі В.РУБАН виграв з рахунком 113:112 у корейського лучника.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА привітав переможця та увесь тренерський склад з блискучою стрільбою та «золотом» Ігор.
Загалом це вже третя золота медаль української команди на XXIX літніх Олімпійських іграх у Пекіні.
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