Українець "настріляв" третє золото у Пекіні

Стрілець із лука Віктор РУБАН здобув на Олімпіаді в Пекіні золоту медаль.

Про це повідомляє Національний олімпійський комiтет України.

У фіналі В.РУБАН виграв з рахунком 113:112 у корейського лучника.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій БУБКА привітав переможця та увесь тренерський склад з блискучою стрільбою та «золотом» Ігор.

Загалом це вже третя золота медаль української команди на XXIX літніх Олімпійських іграх у Пекіні.