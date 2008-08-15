Сьогодні на Олімпіаді будуть розіграні 18 комплектів нагород

15 серпня на Олімпійських іграх в Пекіні будуть розіграні 16 комплектів нагород, згідно з календарем, і 2 комплекти (водний слалом), не розіграні вчора через сильний дощ у Пекіні

1. Плавання. Брас. 200 м. Жінки

2. Плавання. На спині. 200 м. Чоловіки

3. Плавання. Комплекс. 200 м. Чоловіки

4. Плавання. Вільний стиль. 100 м. Жінки

5. Спортивна гімнастика. Абсолютна першість. Жінки

6. Кульова стрільба. Дрібнокаліберна гвинтівка. Лежачи. 50 м. Чоловіки

7. Важка атлетика. Вагова категорія до 85 кг. Чоловіки

8. Важка атлетика. Вагова категорія до 75 кг. Жінки

9. Дзюдо. Категорія понад 78 кг. Жінки

10. Дзюдо. Категорія понад 100 кг. Чоловіки

11. Каное-двійка. Слалом. Чоловіки

12. Байдарка-одиночка. Слалом. Жінки

13. Стрільба з лука. Особиста першість. Чоловіки

14. Бадмінтон. Парний розряд. Жінки

15. Велотрек. Командний спринт. Чоловіки

16. Фехтування. Шпага. Командні змагання. Чоловіки

17. Легка атлетика. Штовхання ядра. Чоловіки

18. Легка атлетика. 10000 м. Жінки