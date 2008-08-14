У УКРАЇНИ - ЗОЛОТО

Золоту медаль одержала команда України з фехтування на шаблях.

У гранично напруженій боротьбі Ольга Харлан, Олена Хомрова та Ольга Жовнір здобули золоті медалі Олімпійських Ігор у матчї проти китайської команди. (Ще одна учасниця української команди, Галина Пундик, у фіналі була запасною).

Весь матч, що складається з 9 двобоїв (по три для кожної спортсменки), перед вели китаянки, які одразу захопили чималу перевагу. У шостому двобої, вигравши 11:2, Ольга Харлан скоротила розрив до трьох очок. І вона ж в останньому двобої вперше зрівняла рахунок.

Перед вирішальним ударом рахунок був 44:44. Судді довго радились, переглядаи відео, коли 45-й удар зарахували китайській спортсменці. Врешті останню сутичку вирішили провести знов...

І її виграла українська шаблістка, а з нею і вся команда.

Отримавши одну золоту медаль, Україна в медальному заліку одразу піднялася на 20-у позицію.